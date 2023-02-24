شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الخميس 23 / 2 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار رياضية شهدتها الرياضة المصرية اليوم الخميس 23 / 2 / 2023 فى مقدمتها ، عمرو السولية يشارك في التدريبات الجماعية للأهلي قبل مباراة صن داونز ‏.

شارك عمرو السولية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، الأهلي في التدريبات الجماعية التي ‏أقيمت صباح اليوم على ملعب التتش؛ استعدادًا لمباراة صن داونز الجنوب إفريقي التي تقام ‏مساء بعد غد «السبت» على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ‏لدوري أبطال إفريقيا.‏

منتخب مصر يواجه مالاوى يومى 24 و28 مارس المقبل رسميا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، موعد مباراة منتخب مصر ضد مالاوي، في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023، في الجولة الثالثة والرابعة من مباريات دور المجموعات بالتصفيات الإفريقية.

اتحاد الكرة يناقش خطة التطوير مع مندوب الفيفا

ترأس جمال علام، رئيس اتحاد الكرة، اجتماع فني اليوم، الخميس، بالقاهرة لعرض خطة تطوير الكرة المصرية ، وحضر الاجتماع أنتوني بافو عضو لجنة التطوير الفني بالاتحاد الدولي للعبة "فيفا" والدكتور جمال محمد علي مدير إداره المدربين بالاتحاد المصري، والدكتور بلحسن مالوش عضو التطوير الفني بالاتحاد الافريقي والدولي المسؤول عن دول شمال افريقيا.

بعثة الزمالك تصل إلى تونس استعداداً لمواجهة الترجى

وصلت منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، إلى تونس استعدادا لخوض مباراة الترجى يوم السبت المقبل فى الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

كولر يُشيد بـ القندوسي بعد ظهوره الرسمي مع الأهلى ..اعرف التفاصيل

نال الجزائري أحمد القندوسي لاعب الأهلي إشادة الجهاز الفني للفريق رغم مشاركته لعدة دقائق مع المارد الأحمر خلال الفترة الماضية منذ إنضمامه للنادي في يناير الماضي قادماً من وفاق سطيف الجزائري لمدة أربع سنوات ونصف السنة.

محمود جابر يُحفّز اللاعبين لتجاوز السنغال فى أمم أفريقيا للشباب

عقد محمود جابر المدير الفني لمنتخب الشباب جلسة خاصة مع لاعبي الفريق طالبهم فيها بإغلاق صفحة نيجيريا بعد الخسارة المفاجئة أمس في الجولة الثانية من بطولة أمم أفريقيا للشباب.