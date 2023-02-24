شكرا لقرائتكم خبر عن كابيتانو مصر.. مؤمن زكريا: أحمد الكأس مثلى الأعلى وأنا راضى بكل حاجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مؤمن زكريا، نجم الأهلي والزمالك السابق، المستشار الفني لبرنامج كابيتانو مصر، والمذاع عبر قناة "ON E"، كواليس رحيله عن النادي الأهلي بعد مرحلة الناشئين ومثله الأعلى في كرة القدم.

ويلتقى اليوم فريق محمد عبد الوهاب بقيادة سارة حسنين، وفريق حمادة إمام بقيادة طارق السيد، ضمن منافسات نصف نهائي المسابقة.

وقال مؤمن زكريا: "قررت أن تكون مباراتا النهائي ونصف النهائي من مباراتين ذهابا وإيابا عشان مفيش فريق يتظلم، وأنا في سن صغير مشيت من النادي الأهلي والحمد لله كملت ورا الحلم لغاية ما رجعت النادي تاني، عندك حلم لازم هتوصل ليه".

وأضاف مؤمن: "كابتن أحمد الكأس سبب حبي لكرة القدم، هو اللي خلاني أتفرج على جيل 90، وبالنسبة لي هو مثلي الأعلى، كان نفسي أحقق كل حاجة كان حلمي ألعب كرة والحمد لله لعبت ووصلت لهدفي، وأنا راضي عن اللي لعبته واللي وصلت له".

ويُعد برنامج "كابيتانو مصر" الذى أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أحد المشاريع الهامة التي تعول عليها كثيراً الدولة المصرية من أجل إكتشاف المواهب الكروية، لاسيما في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.

وواصل برنامج "كابيتانو مصر" جولته في المحافظات، لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، حيث انطلق برنامج كابيتانو مصر فى المحافظات المصرية، والذى يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر حرصا على اكتشاف مواهب لاعبى كرة القدم فى الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.

يذكر أن كابيتانو مصر" أكبر برنامج لاكتشاف مواهب الكرة المصرية، فى مصر والشرق الأوسط فى جميع محافظات الجمهورية الذى تنتجه المتحدة للخدمات الاعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ويعتبر أكبر برنامج لتحقيق حلم السباب للعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة، واطلقت البرنامج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن خطتها للارتقاء بالكرة المصرية واستغلال المواهب المهمشة.