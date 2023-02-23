الامارات | «تنس دبي» على موعد مع بطلة جديدة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باتت بطولة «تنس دبي» للاعبات المحترفات على موعد مع بطلة جديدة، عقب نجاح المصنفة 30 عالمياً، التشيكية باربورا كريتشيكوفا، في أقصاء آخر البطلات اللواتي سبق لهن التتويج بفوز باربورا على مواطنتها وبطلة دبي في 2013 بيترا كفيتوفا المصنفة 12 على العالم بمجموعتين دون رد (6-2 و6-3)، في مباراة جمعتهما ضمن الدور الـ16، في البطولة المقامة حالياً في نسختها الـ23، ويسدل الستار عليها بعد غد، بجوائز تبلغ 2.9 مليون دولار.

وانضمت كفيتوفا إلى قائمة النجمات اللواتي سبق لهن التتويج بلقب «تنس دبي»، وودعن النسخة 23، بعد أن شهد الدور ذاته خسارة حاملة اللقب للعام الماضي اللاتفية إيلينا أوستابينكو، المصنفة 20 عالمياً، أمام البيلاروسية إيلينا سابالينكا المصنفة الثانية على العالم بواقع مجموعتين لمجموعة واحدة (6-2 و1-6 و1-6)، وسبقتها بمغادرة بطلة 2019 السويسرية بليندا بينتشيتش على يد مفاجأة البطولة المصنفة 112 عالمياً التشيكية كارولينا موتشوفا، بخسارة بليندا بمجموعتين دون رد (1-6 و4-6).

ومهّد وداع البطلات المتوجات الطريق أمام ولادة النجمة 16 تاريخياً، التي تنجح في رفع «دلة دبي»، وحصد لقب «تنس دبي» للاعبات المحترفات منذ انطلاقتها عام 2001، والانضمام إلى القائمة الذهبية التي تضم حاملة الرقم القياسي البلجيكية جيستين هينين صاحبة الألقاب الأربعة أعوام (2003 و2004 و2006 و2007)، وثلاثية الأميركية فينوس وليامز (2009 و2019 و2014)، وثنائية كل من الرومانية سيمونا هاليب (2015 و2020)، والأوكرانية إيلينا سفيتولينا (2017 و2018)، ولقب وحيد لكل من السويسرية مارتينا هينغز 2001، والفرنسية إيملي ميرسمو 2002، والأميركية ليندزي دافنبوت 2005، والروسية إيلينا ديمينتيفا 2008، والدنماركية كارولين فوزنياكي 2011، والبولندية أغنيسكا رادفينسيكا 2012، والتشيكية بيتر كافيتوفا 2013، والإيطالية سارا إيراني 2016، والسويسرية بليندا بينشيتش 2019، والإسبانية غاربيني موغوروزا 2021، واللاتفية أيلينا ح 2022.

وأقيمت، أمس، منافسات الدور ربع النهائي، وسجل اقتراب المصنفة الأولى عالمياً البولندية إيغا شفيونتيك من تحقيق حلم انتزاع لقبها الأول تاريخياً بدبي، وتأكيد أنها أبرز المرشحات لرفع «دلة دبي»، خصوصاً أن البولندية أيغا عبرت بسهولة للدور نصف النهائي، بعد انسحاب منافستها التشيكية كارولينا بيلشكوفا المصنفة 18 على العالم، للإصابة.

وضربت المصنفة الأولى عالمياً، الرومانية إيغا شفيونتيك، موعداً اليوم في نصف النهائي أمام المصنفة السادسة على العالم الأميركية كوكو غوف، بعد أن تمكنت غوف بدورها من العبور للمربع الذهبي بالفوز في ختام الربع نهائي على مواطنتها ميدسون كيز المصنفة 23 على العالم، بواقع مجموعتين دون رد (6-2 و7-5) في لقاء امتد ساعة و21 دقيقة.

وواصلت المفاجآت طريقها للدور ربع النهائي، بعد أن نجحت الحسناء المصنفة 30 على العالم، التشيكية باربورا كريتشيكوفا في إقصاء بطلة (أستراليا المفتوحة)، والمصنفة ثانية على العالم البيلاروسية إيلينا سابالينكا، في مباراة تقدمت فيها سابالينكا في المجموعة الأولى (6-1)، قبل أن تتمكن كريتشيكوفا في الظفر بالمجموعة الثانية بصعوبة (7-6)، واتبعتها التشيكية بحسم المجموعة الثالثة والفاصلة (6-1) في مواجهة امتدت ساعة و56 دقيقة، وتلتقي التشيكية باربورا في الدور نصف النهائي، الفائزة من لقاء مفاجأة البطولة التشيكية كارولينا موتشوفا المصنفة 112 على العالم أمام الأميركية جيسكا بيغولا، المصنفة ثالثة عالمياً، الذي جرى في ساعة متأخرة من مساء أمس.

الثنائي كراتشيك وشورز إلى نصف نهائي الزوجي

تأهل الثنائي المكون من الأميركية ديسيرا كراتشيك والهولندية ديني شورز إلى الدور نصف النهائي في منافسات «تنس دبي» لزوجي السيدات، عقب تخطيهما بنجاح الدور ربع النهائي، بفوزهما على الثنائي المكون من الرومانية نيكولا نيكوليسكو والبلجيكية كميبرلي زيمرمان بواقع مجموعتين دون رد (6-0 و6-4) في مباراة امتدت إلى 61 دقيقة.

وتواجه كراتشيك وشورز اليوم في المربع الذهبي الثنائي الصيني هاو تشي تشان وزميلتها ولتيشا دان، بعد أن تمكن الزوجي الصيني من حجز مقعده بأقصائه للثنائي الأميركي جيسكا بيغولا وكوكو غوف من الدور ربع النهائي، والفوز بمجموعتين دون رد (6-1 و6-3) في مباراة امتدت إلى ساعة و22 دقيقة.