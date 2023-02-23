أبها يطمح لكسر عقدة الوحدة في المحالة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يستضيف الفريق الكروي الأول بنادي أبها ضيفه الوحدة مساء اليوم، على ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية بالمحالة، ضمن مواجهات الجولة الـ18من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويدخل أبها هذا اللقاء باحثا عن العودة لسكة الانتصارات مجددا، بعد أن فقدها في الجولتين الماضيتين، ويأمل أن تكون العودة أمام فرسان مكة هذا المساء.

ويخشى أبها من تاريخ مواجهات الفريقين على ملعب المحالة خلال منافسات دوري المحترفين، إذ لم يسبق له أن فاز على الوحدة على أرضه وبين جماهيره في 3 مواجهات سابقه جمعتهما، فقد فاز الأخير في مواجهتين بينما انتهت الثالثة بالتعادل، ويرغب أبها اليوم في كسر هذه العقدة، وتحقيق الفوز الأول له في المحالة أمام ضيفه.

ويتسلح أبها صاحب الأرض بنتائجه هذا الموسم على ملعبه، إذ استطاع الفوز في 4 مباريات هذا العام، وخسر 3 وتعادل في واحدة، واستطاع أبها جمع 22 نقطة بعد 17 جولة جعلته بالمركز الـ9 في سلم الترتيب.

أما الوحدة الذي يعاني هذا الموسم يدخل هذا اللقاء بعد سلسلة من النتائج المخيبة جعلته يحتل المركز الـ14 بـ16 نقطة، ولم يحقق الفوز في آخر 4 جولات، إضافة إلى تسجيله رقما سلبيا خارج ملعبه، حيث لعب 8 مواجهات خسر 7 منها وتعادل في مواجهة ولم يحقق أي انتصار، ويرغب أن تكون مواجهة اليوم هي العودة مجددا لتحقيق الفوز، وبداية جديدة لتصحيح وضع الفريق في سلم الترتيب، والخروج من دائرة الخطر المؤدية للهبوط.

قبل لقاء الفريقين

