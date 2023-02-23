صدارة النصر في اختبار ضمك

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يدخل صاحب الأرض والجمهور ضمك هذا اللقاء باحثا عن العودة من الباب الكبير أمام متصدر الترتيب واستعادة نغمة الانتصارات مجددا بعد أن غابت في الجولات الـ3 الماضية، حيث يعود آخر انتصار لفارس الجنوب في الجولة الـ14 أمام الفتح.
كما يبحث ضمك عن إيقاف سلسلة انتصارات ضيفه النصر أمامه، حيث استطاع الأخير تحقيق النقاط الكاملة في آخر 3 مواجهات جمعت الفريقين وبالنظر لتاريخ مواجهات الفريقين ضمن منافسات دوري المحترفين نجد أن الكفة تميل لصالح النصر، فقد تواجها في 7 مباريات منذ صعود ضمك لدوري المحترفين موسم 2019 حقق العالمي الفوز في 4 مواجهات مقابل انتصار وحيد لضمك بينما انتهت المواجهتان الباقيتان بالتعادل.
وعلى الطرف الآخر يأتي النصر بقيادة النجم العالمي كريستيانو رونالدو الذي يزور المنطقة الجنوبية للمرة الأولى بعد انضمامه للعالمي في الشتوية الماضية باحثا عن العودة بالنقاط الثلاث ومواصلة سلسلة الانتصارات مما يعني استمراره في صدارة ترتيب الدوري وسط مطاردة قوية من الاتحاد والشباب.
وكان النصر قد استعاد لاعبه الإسباني الفارو غونزاليز نجم خط الدفاع بعد عودته من الإصابة بينما لم تتأكد مشاركة البرازيلي تاليسكا في مواجهة اليوم بعد أن غاب في الأسابيع الماضية بسبب الإصابة كما يفقد النصر خدمات نجم خط الوسط الأرجنتيني بيتي مارتنيز الذي أصيب على مستوى الركبة وتغيبه هذه الإصابة إلى نهاية الموسم.
قبل المواجهة:
- تواجه الفريقان 3 مرات على ملعب المحالة فاز ضمك فاز مرة وتعادل في واحدة، وفاز النصر في الأخرى.
- كسب النصر آخر 3 مواجهات أمام ضمك.
- لعب النصر 8 مواجهات خارج أرضه كسب 5 وتعادل مرتين وخسر واحدة.
- لعب ضمك على ملعبه 8 مواجهات فاز 3 وتعادل 4 وخسر مواجهة واحدة.
- يحتل النصر صدارة الترتيب برصيد 40 نقطة بينما يحتل ضمك المركز الـ7 برصيد 22 نقطة.
- يبحث ضمك عن العودة لسكة الانتصارات بعد أن فقدها في 3 جولات.
- يعيش ضمك مستويات متذبذبة هذا الموسم أفقدته الكثير من النقاط.
- يضرب النصر بورقة رونالدو في جميع ملاعب المملكة ويتوقع زحف جماهيري لحضور اللقاء.
- يفقد النصر خدمات نجم خط الوسط الأرجنتيني بيتي مارتنيز للإصابة.
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