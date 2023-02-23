تشافي يرحب بالعودة المحتملة لميسي إلى برشلونة

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وقال تشافي قبل مواجهة برشلونة أمام مضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي، مساء أمس، في الدوري الأوروبي «الأجواء مهيأة دائما لأفضل لاعب في العالم وفي التاريخ، هذا بيته والأبواب تبقى دائما مفتوحة له».
وينتهي عقد ميسي مع باريس سان جيرمان الفرنسي بنهاية الموسم الحالي، وسط تكهنات بشأن وجود اهتمام باللاعب من جانب إنتر ميامي الأمريكي والهلال السعودي، بعد فترة وجيزة من انضمام قائد المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف النصر السعودي، وربما عودة محتملة إلى برشلونة، الذي خاض كل مسيرته الاحترافية بين صفوفه، حتى عام 2021.
وذكرت تقارير صحفية في إسبانيا هذا الأسبوع أن والد ميسي ووكيل أعماله خورخي ميسي، اجتمع مؤخرا بخوان لابورتا رئيس برشلونة، لمناقشة المستقبل المحتمل لنجله في النادي الكاتالوني.
وأكد تشافي أنه على تواصل دائم مع ميسي وأن «جزء كبير من هذا الأمر في يده (ميسي) بشأن تطلعاته للمستقبل».
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