شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال نجوم الأهلي بعد الفوز على الزمالك فى دورى اليد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى لاعبو فريق كرة اليد بالنادي الأهلي سعادتهم البالغة بفوزهم على الزمالك خلال مباراة الليلة ببطولة الدوري، حيث فاز الأهلي على الزمالك بنتيجة 27/22 خلال المباراة التي أقيمت مساء اليوم، الخميس، على صالة الدكتور حسن مصطفى.

من جانبه، عبّر أحمد عادل، لاعب الأهلي، عن سعادته بالفوز على حساب الزمالك، وأوضح أن الفوز يمنح الأهلي دوافع كبيرة للمنافسة بقوة، من أجل استعادة لقب الدوري، خاصة بعد الأداء المميز من جانب اللاعبين.

وأشار إلى أن الجهاز الفني منح اللاعبين تعليمات مؤثرة، كان لها الدور الأكبر في الأداء الذي قدمه الجميع، وتحقيق فوز مهم على حساب الزمالك، وشدد على أن الفترة المقبلة سوف تشهد مزيدًا من الإصرار والجهد على تقديم أداء مميز، لمواصلة الانتصارات والفوز بكل البطولات.

كما أكد عبد الرحمن حميد، حارس مرمى الأهلي، أن الفريق حقق خطوة مهمة في مشوار بطولة الدوري، بالفوز على الزمالك، وأشار حميد إلى أن المباراة كانت قوية وصعبة، والفوز تحقق على حساب منافس يملك عناصر مميزة، وهو ما يؤكد أن الأهلي استحق الفوز خلال المباراة.

وأوضح: "دخلنا المباراة بدوافع كبيرة للفوز، وتأكيد جدارتنا بالمنافسة على لقب الدوري، والحمد لله التوفيق كان حليفًا لنا ، وعن تألقه في المباراة أكد أنه يعيش حالة من التركيز الشديد، ويبعد نفسه عن أي ضغوط، متمنيًا أن يستمر الفريق في العروض القوية والتتويج بالبطولات خلال الفترة القادمة.

كما عبّر عمر سامي، عن سعادته بالفوز على الزمالك، وأشار إلى أن الفريق حقق فوزًا مستحقًّا، من حيث الأداء والنتيجة والجوانب الخططية المميزة التي ظهرت خلال اللقاء، مرجعًا الفضل في ذلك إلى مجهودات الجهاز الفني والتزام اللاعبين.

وأضاف: "بالتأكيد الفوز على الزمالك خطوة مهمة تجعلنا متمسكين بعدم التفريط في لقب الدوري، وسوف نبني على هذا الفوز لاستكمال الموسم على أفضل ما يكون، وشدد على أن الفريق لديه رغبة قوية في الفوز بكل المباريات، وصولًا إلى إنهاء الموسم بالتتويج بكل البطولات التي ينافس عليها الفريق".

من جانبه، أكد إبراهيم المصري، لاعب الفريق أن الفريق حقق مكاسب عديدة بعد فوزه على الزمالك ، موضحاً أن الفريق أكد جدارته بالمنافسة على اللقب بعد الفوز بالأداء والنتيجة المميزة، إلى جانب الحصول على دفعة معنوية كبيرة، تؤكد أن الفريق يسير بشكل ثابت نحو الفوز بالبطولات.

وأشار إلى أن المباراة جاءت قوية، خاصة في الشوط الأول، وأن اللاعبين تحدثوا بين شوطي اللقاء عن ضرورة عدم التفريط في الفوز، وهو ما تحقق في النهاية ، وشدد المصري على أن الفريق لديه دوافع وطموحات كبيرة في الفوز ببطولة الدوري على وجه الخصوص، بخلاف بقية البطولات المتبقية بالموسم الجاري.

كما أكد أحمد خيري، لاعب الفريق أن الفوز على الزمالك في بطولة الدوري خطوة مهمة في مشوار المنافسة على لقب الدوري خلال الموسم الجاري ، وأشار إلى أن اللاعبين تعاهدوا على الفوز بكل البطولات المتبقية، وأن الفوز على المنافس مساء اليوم يأتي ضمن خطة الفريق للفوز بكل بطولات الموسم.

وشدد على أن الفريق يضم عناصر مميزة وقادرة على الوفاء بتطلعات الجماهير، وأن الجهاز الفني يبذل جهودا كبيرة في إطار تحقيق هذه الأهداف.