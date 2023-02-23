منتخب الشباب يخوض مرانه الأخير بالكلية الحربية غدا

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني لمنتخب الشباب على إجراء مران منتخب مصر الساعة 2 ونصف عصر غد الجمعة باستاد الكلية الحربية على أن يسمح بتواجد الإعلام لمدة 15 دقيقة.

ويقام مران منتخب السنغال للشباب الساعة 4 ونصف عصر غد الجمعة على ملعب أحد الفنادق، والمران مسموح للإعلام لمدة 15 دقيقة أيضا.

وخسر منتخب مصر للشباب أمام نظيره نيجيريا، بهدف دون رد في المباراة التي جمعت المنتخبين، اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما،على ستاد القاهرة الدولى.

جاء هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 71 لصالح منتخب نيجيريا عن طريق سولومون أجبالاكا، برأسية قاتلة على يمين حارس المنتخب مصطفى مخلوف.

بهذه النتيجة توقف رصيد منتخب مصر عن نقطة وحيدة، بعد مباراتين، في المركز الثالث بالهزيمة من نيجيريا في الجولة الثانية والتعادل السلبي أمام نظيره الموزمبيقي، فى افتتاح بطولة الأمم الأفريقية للشباب التي تستضيفها مصر فى الفترة من 19 فبراير الجاري، حتى 11 مارس.

وتضم المجموعة الأولي من مجموعات بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب المقامة حاليًا داخل مصر منتخبات، مصر وموزمبيق والسنغال ونيجيريا ومقرها القاهرة.