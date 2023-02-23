شكرا لقرائتكم خبر عن فى إنجاز تاريخى.. عمر خالد يحصد المركز الخامس في كأس العالم للرماية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - إنجاز تاريخى حققه الرامى المصرى عمر خالد بحصوله على المركز الخامس لأول مرة فى تاريخ اللعبة بمصر وأفريقيا والعرب فى بطولة كاس العالم بتحقيق 582 نقطة من إجمالى 600نقطة.
وعّبر حازم حسنى رئيس الاتحاد المصرى والافريقى والنائب وعضو الاتحاد الدولي للرماية عن سعادته بهذا الإنجاز الذى حققه الرامى عمر خالد فى بطولة كأس العالم مؤكداً على نجاح منظومة الاتحاد المصرى فى إعداد أجيال تستطيع المنافسة فى مختلف المحافل الدولية والعالمية وأيضاً فى البطولات الاولمبية.
يذكر أنه قد شهد ختام منافسات بطولة كأس العالم للرماية ( مسدس ،بندقية ) والتى استضافتها ملاعب ميادين مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة في الفترة من 17 حتي 23 فبراير.
وجاءت نتائجها اليوم كالتالى :
نهائي بندقيه 50 متر 3 أوضاع سيدات:
الميدالية الذهبيه . نينا كريستين ( سويسرا)
الميدالية الفضيه . چانيت دوستاد ( النرويج)
الميدالية البرونزية . چيني ستيني ( النرويج)
نتائج نهائي مسدس 25 متر رجال:
الميدالية الذهبيه . ماسيمو سبينيلا ( إيطاليا)
الميدالية الفضيه . كليمو بيساجي ( فرنسا)
الميدالية البرونزية . أنيش ( الهند)