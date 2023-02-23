فى إنجاز تاريخى.. عمر خالد يحصد المركز الخامس في كأس العالم للرماية

يذكر أنه قد شهد ختام منافسات بطولة كأس العالم للرماية ( مسدس ،بندقية ) والتى استضافتها ملاعب ميادين مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة في الفترة من 17 حتي 23 فبراير.

وعّبر حازم حسنى رئيس الاتحاد المصرى والافريقى والنائب وعضو الاتحاد الدولي للرماية عن سعادته بهذا الإنجاز الذى حققه الرامى عمر خالد فى بطولة كأس العالم مؤكداً على نجاح منظومة الاتحاد المصرى فى إعداد أجيال تستطيع المنافسة فى مختلف المحافل الدولية والعالمية وأيضاً فى البطولات الاولمبية.

محمد يوسف

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