شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم الزمالك فى قمة المرحلة الثانية بدورى محترفى اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره الزمالك بنتيجة 27-22 فى إطار الجولة الخامسة بالمرحلة الثانية من دورى المحترفين للموسم المحلى 2022/2023 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر .

وتقام الجولة السادسة الخميس المقبل بمواجهات بين كلا من ،سموحة مع الأهلى و طلائع الجيش مع الزمالك و البنك الأهلى مع سبورتنج .

وحددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، برئاسة سعيد عبد المنعم، 26 مارس المقبل موعدا لدور ربع نهائى كأس مصر لكرة اليد للرجال للموسم المحلى 2022 / 2023، بدلا من 19 من شهر فبراير الجارى.

كما حدد الاتحاد المصرى لكرة اليد مواعيد مباريات دور نصف نهائى ونهائى كأس مصر لرجال كرة اليد للموسم المحلى 2022 / 2023، والتى تقرر لها 13 أبريل المقبل لمباريات نصف النهائى، و14 من الشهر نفسه للمباراة النهائية، والذى سيوافق أواخر أيام شهر رمضان المقبل.