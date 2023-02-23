شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا للاعبى الزمالك: أثق فى قدرتكم على الفوز أمام الترجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك جلسة مع لاعبي الأبيض اليوم على ملعب رادس الفرعي استعدادا للقاء الترجي التونسي المقبل في دوري أبطال أفريقيا.

وتحدث المدير الفني عن أهمية المباراة المقبلة أمام الترجي، وشدد على ضرورة التركيز من أجل تحقيق الفوز، وأكد على ثقته في قدرات لاعبي الفريق لتحقيق الهدف المطلوب ، وشرح المدير الفني للفريق البرنامج التدريبي الذي سيتم تنفيذه في مران اليوم استعدادا للقاء المرتقب أمام الترجي.

ووصلت بعثة الزمالك إلى تونس ظهر اليوم استعدادا لخوض مباراة الترجي يوم السبت المقبل في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتضم قائمة الزمالك لخوض المباراة كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي – محمد نديم

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – عمر جابر – محمد عبد الغني – محمود شبانة - حسام عبد المجيد – محمد طارق – محمد عبد الشافي – عبد الله جمعة.

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" – عمرو السيسي – نبيل عماد دونجا – سيد عبد الله "نيمار" – سيف جعفر – أحمد سيد "زيزو" – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أحمد بلحاج - إبراهيما نداي .

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – ناصر منسي - يوسف أسامة نبيه – سامسون أكينولا.