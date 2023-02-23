شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة الجمل يقود المران الأول للإسماعيلي.. ويوجه رسائل للاعبين "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قاد حمزة الجمل المدير الفني لفريق الاسماعيلي مرانه الأول مع الدراويش استعدادا لمواجهة فيوتشر بالجولة العشرين لمسابقة الدوري

أعلن مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة اللواء أبوبكر الحديدى، فى مؤتمر صحفى عُقد ظهر اليوم بمقر النادى تشكيل الجهاز الفنى الجديد للفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة بقيادة حمزة الجمل خلفاً لجهاز أحمد حسام "ميدو".

وضم التشكيل كل من

حمزة الجمل.. مديراً فنياً

أحمد قناوى.. مدرباً عاماً

محمد حمص.. مدرباً عاماً

أيمن كمال.. مدرباً

أحمد لطفى.. مدرباً

سيد توفيق.. مدرباً لحراس المرمى

هذا ومن المقرر أن يقود الجهاز الفنى الجديد الفريق اعتبارا من اليوم وذلك ضمن برنامج الإعداد لملاقاة فيوتشر يوم الجمعة بعد المقبل على ملعب الأخير لحساب الجولة العشرين من عمر مسابقة الدورى المحلي.

وكان مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة أبو بكر الحديدى قد أقال مدربه أحمد حسام ميدو، بعد تعادله أمام غزل المحلة 1ـ1 ضمن منافسات المرحلة الـ19 من الدورى المصرى لكرة القدم.