شكرا لقرائتكم خبر عن روي رانا يعلن قائمة منتخب السلة فى تصفيات كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الكندي روي رانا المدير الفني لمنتخب مصر الأول، القائمة النهائية للمنتخب خلال المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم ، وتستضيف صالة نادي الاتحاد السكندري المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم، خلال الفترة من 24 فبراير الجاري، وحتى 26 من الشهر ذاته.

وضمت القائمة النهائية لـ منتخب مصر لكرة السلة كلا من: أحمد عادل - أحمد خلف - أنس أسامة - إيهاب أمين - سيف سمير - عمرو الجندي - عمر طارق - عاصم مرعي - عمر هشام - وليد عبد الجواد - يوسف شوشة - يوسف شحاتة.

ويستهل منتخب مصر مشواره في المرحلة الأخيرة من التصفيات بمواجهة نظيره التونسي في السابعة من مساء غدًا الجمعة الموافق 24 فبراير.

ثم يلتقي منتخب مصر بعد ذلك بنظيره الكاميروني في السابعة من مساء يوم السبت الموافق 25 فبراير، ثم يختتم مبارياته بمواجهة جنوب السودان في السابعة من مساء يوم الأحد الموافق 26 فبراير.