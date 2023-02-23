شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة اليابان تدعو جاليتها لتشجيع منتخبى مصر واليابان بكأس العالم لسلاح الشيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت السفارة اليابانية في مصر الجاليات لمتابعة بطولة كأس العالم لسلاح الشيش المقامه في نادي النادي بالعاصمة الإدارية خلال الفترة من 23 فبراير وحتي 26 من نفس الشهر .

وكتبت السفارة اليابانية في مصر عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "زي ما متعودين ان السفارة اليابانية دايمًا بتشجع الرياضة خصوصًا لو مصر هي البلد اللي هتستضيف البطولة!

وأضافت : حابين اننا نعلن عن كأس العالم لسلاح الشيش – رجال وسيدات في الفترة من الخميس 23 فبراير إلى الاحد 26 فبراير في بلد الفراعنة.

واختتمت السفارة اليابانية : يالا نشجع سوا مصر واليابان ونستمتع بالبطولة.

وتقام البطولة بمشاركة 368 لاعبًا ولاعبة (202 رجال و 166 سيدات) يمثلون 45 دولة، بالإضافة إلى الأجهزة الفنية والإدارية والطبية ليتعدى عدد الحاضرين إلى مصر أكثر من 500 ضيف أجنبي لتسجل البطولة رقم قياسي في عدد الحضور من خارج مصر.

وشارك في منافسات سلاح الشيش رجال 19 لاعبًا مصريا منهم 8 لاعبين على نفقة الاتحاد وهم: علاء أبو القاسم ، محمد حمزة ، محمد عصام ، محمد حسن ، يوسف فوده ، عبد الرحمن طلبه ، سيف الغايش ، سهيل نوار.

فيما يخوض 11 لاعبًا منافسات البطولة على نفقتهم الخاصة وهم: يحيى ماضي ، عبد الرحمن حفور، يوسف سناء ، أحمد هنداوي ، صالح محمد ، عبد الرحمن أسامة، كريم عاصم ، أيمن الغايش ، أحمد البدوي، محمد بهي الدين ، تامر زين العابدين.

وتلعب غدا الجمعه السيدات منافسات بطولة كأس العالم لسلاح الشيش كلا من ملك حمزة وعلياء رضوان وعائشة عبدالحميد وهانيا المنشاوي وياسمين الجمال وهاجر رزق ولوجين خالد وجيانا بالي وهنا فؤاد وسلمي هاني

وسارة الملاح وجنا محمود وانجي عبده ونورا محمد وجنا الملاح وسارة مرسي وجنا ايهاب ونهي هاني ويارا الشرقاوي.