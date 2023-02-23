شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يُشيد بـ القندوسي بعد ظهوره الرسمي مع الأهلى ..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نال الجزائري أحمد القندوسي لاعب الأهلي إشادة الجهاز الفني للفريق رغم مشاركته لعدة دقائق مع المارد الأحمر خلال الفترة الماضية منذ إنضمامه للنادي في يناير الماضي قادماً من وفاق سطيف الجزائري لمدة أربع سنوات ونصف السنة.

وشارك القندوسي بديلاً مع الأهلي في مباراتي الهلال السوداني بدوري الأبطال وأسوان بالدوري.

وأشاد السويسري بمستوى القندوسي خلال الدقائق القليلة التي شارك فيها وأظهر خلالها بعضاً من قدراته الفنية العالية ، وطالبه المدرب السويسري بمواصلة العمل والاجتهاد حتى يجد لنفسه مكاناً مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

على صعيد متصل ، استقر الجهاز الفني للنادى الاهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر على عودة التونسى على معلول الظهير الايسر للفريق للتشكيلة الأساسية في باراة صن داونز بطل جنوب أفريقيا المقرر لها التاسعة مساء السبت المقبل باستاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وغاب على معلول عن المشاركة مع الاهلى في مباراة أسوان بالدوري المصري بفرمان من كولر لمنحه فرصة للراحة بعد مشاركته مع المارد الأحمر في كل المباريات السابقة وشارك الصاعد محمد أشرف مع الفريق بدلا منه.

ويتصدر صن داونز الجنوب أفريقى ترتيب مجموعة الاهلى برصيد 6 نقاط جمعها بالفوز في الجولتين السابقتين فيما يحل الهلال السودانى ثانياً برصيد 3 نقاط ويأتي المارد الأحمر والقطن الكاميرونى في المركز الثالث والرابع بدون رصيد من النقاط.

حقق فريق الاهلى فوزاً على نظيره أسوان بثلاثة أهداف دون رد والتي أقيمت عصر الثلاثاء بالجولة التاسعة عشرة للمسابقة ، سجل ثلاثية المارد الأحمر كهربا وأحمد عبد القادر ومجدى أفشة.