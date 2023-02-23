مؤتمر صحفي لـ محمود جابر غدا فى استاد القاهرة استعدادا للسنغال

القاهرة - سامية سيد - قررت اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية للشباب اقامة المؤتمر الصحفي لمدرب منتخب مصر محمود جابر، الساعة 11 صباح غد الجمعة باستاد القاهرة.

كما قررت اللجنة اقامة المؤتمر الصحفي لمدرب السنغال الساعة 11 ونصف صباح الغد باستاد القاهرة عقب مؤتمثر المدير الفني لشباب الفراعنة.

يلتقى منتخب مصر للشباب مع السنغال، في المباراة القادمة للفراعنة، ضمن منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 20 عامًا، في مباراة مرتقبة ضمن مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى للبطولة الإفريقية المقامة في مصر.

وتقام مباراة مصر والسنغال يوم السبت 25 فبراير، في تمام الساعة 7 بتوقيت القاهرة، 8 بتوقيت السعودية.

وخسر منتخب مصر للشباب أمام نظيره نيجيريا، بهدف دون رد في المباراة التي جمعت المنتخبين، اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما،على ستاد القاهرة الدولى.

جاء هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 71 لصالح منتخب نيجيريا عن طريق سولومون أجبالاكا، برأسية قاتلة على يمين حارس المنتخب مصطفى مخلوف.

بهذه النتيجة توقف رصيد منتخب مصر عن نقطة وحيدة، بعد مباراتين، في المركز الثالث بالهزيمة من نيجيريا في الجولة الثانية والتعادل السلبي أمام نظيره الموزمبيقي، فى افتتاح بطولة الأمم الأفريقية للشباب التي تستضيفها مصر فى الفترة من 19 فبراير الجاري، حتى 11 مارس.