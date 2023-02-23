شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يمنح تعليمات خاصة للجزيري ويجتمع مع نبيه فى مران الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك تعليمات فنية خاصة للتونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الأبيض خلال مران اليوم الخميس الذي أقيم على ملعب رادس الفرعي استعدادا للقاء الترجي التونسي المقبل في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وعقد المدير الفني جلسة مع الجزيري في حضور أسامة نبيه المدرب العام لمنح اللاعب بعض التعليمات الفنية لتنفيذها في مران اليوم.

كما عقد البرتغالي جلسة مع الثنائي أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد، على هامش المران، وتحدث المدير الفني مع مساعديه بشأن برنامج الاستعداد للقاء الترجي التونسي المرتقب، وبعض الأمور الفنية التي سيتم التدريب عليها.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى تونس ظهر اليوم استعدادا لخوض مباراة الترجي يوم السبت المقبل في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتضم قائمة الزمالك لخوض المباراة كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي – محمد نديم

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – عمر جابر – محمد عبد الغني – محمود شبانة - حسام عبد المجيد – محمد طارق – محمد عبد الشافي – عبد الله جمعة.

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" – عمرو السيسي – نبيل عماد دونجا – سيد عبد الله "نيمار" – سيف جعفر – أحمد سيد "زيزو" – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أحمد بلحاج - إبراهيما نداي .

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – ناصر منسي - يوسف أسامة نبيه – سامسون أكينولا.