كاف يحدد موعد مباراتي مصر ضد مالاوي في تصفيات أمم إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أن منتخب مصر يواجه مالاوي، يومي 24 و28 مارس المقبل، في الجولتين الثالثة والرابعة من مباريات دور المجموعات بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لأمم إفريقيا 2023.

ويواجه منتخب مصر مالاوي في التاسعة من مساء يوم 24 من شهر مارس المقبل، في القاهرة، في الجولة الثالثة.

فيما ستقام مباراة الإياب في الجولة الرابعة من التصفيات، في الثالثة من عصر يوم 28 من شهر مارس المقبل، على أن تكون في نهار شهر رمضان المبارك.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الرابعة من التصفيات القارية، بجانب منتخبات إثيوبيا وغينيا ومالاوي.

ويحتل منتخب مصر المركز الرابع فى المجموعة الرابعة فى تصفيات أمم إفريقيا، بعد خوضه مباراتين، فاز فى الأولى على منتخب غينيا 1 - 0 وخسر أمام إثيوبيا 2 - 0.