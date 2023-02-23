موعد مباراة الزمالك والترجي في أبطال إفريقيا.. والقناة الناقلة.. والتشكيل

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف الترجي التونسي، نظيره الزمالك، في السادسة مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا في الموسم الحالي.

وتلقى الزمالك هزيمة على ملعبه أمام شباب بلوزداد الجزائري، 1-0، في الجولة الأولى، ثم تعادل مع المريخ السوداني سلبيا.

حصل الزمالك على أول نقطة فى مجموعته الأفريقية، ليظل فى المركز الثالث متساويا مع المريخ الرابع، بنفس رصيد النقاط والأهداف، ويتصدر الترتيب الترجي التونسي برصيد 6 نقاط بينما يحل شباب بلوزداد الجزائري في المركز الثانى بـ 3 نقاط.

وافتتح نادى الزمالك مشواره فى النسخة الحالية لدورى أبطال أفريقيا بالفوز على اليكت سبورت بطل تشاد ذهاباً بهدفين دون رد وإياباً بنفس النتيجة فى الدور التمهيدى فيما تخطى الفارس الأبيض عقبة فلامبو بطل روندا فى دور الـ32 بالفوز ذهاباً بهدف دون رد وإياباً بخمسة أهداف مقابل هدف ليصعد لدور المجموعات.

واستقر البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، على التشكيل الذى سيخوض به المواجهة، وجاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي، محمد عبد الغني، حسام عبد المجيد، حمزة المثلوثي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، محمد أشرف روقا، عمرو السيسي.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، سيف الدين الجزيري، محمود عبد الرازق شيكابالا.

القناة الناقلة

تقوم قناة beIN SPORTS HD 4 ببث المباراة، حيث تعد الناقل الحصرى الوحيد لإذاعة مباريات البطولة الأفريقية.