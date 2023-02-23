شكرا لقرائتكم خبر عن محمود جابر يُحفّز اللاعبين لتجاوز السنغال فى أمم أفريقيا للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد محمود جابر المدير الفني لمنتخب الشباب جلسة خاصة مع لاعبي الفريق طالبهم فيها بإغلاق صفحة نيجيريا بعد الخسارة المفاجئة أمس في الجولة الثانية من بطولة أمم أفريقيا للشباب.

وخسر منتخب مصر للشباب أمام نظيره نيجيريا، بهدف دون رد في المباراة التي جمعت المنتخبين، اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما،على ستاد القاهرة الدولى.

وطالب جابر اللاعبين بضرورة التركيز واثبات قدراتهم الكبيرة للجماهير أمام السنغال في مباراة السبت المقبلة خاصة أن الفوز يضمن بنسبة كبيرة للغاية تأهل الفراعنة للدور الثاني "ربع النهائي".

وأكد المدير الفني للاعبين على أن مباراة السنغال هي عنق زجاجة موضحا أنه حال تجاوزها سيكون شكل المنتخب أفضل في الأدوار الإقصائية.

جاء هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 71 لصالح منتخب نيجيريا عن طريق سولومون أجبالاكا، برأسية قاتلة على يمين حارس المنتخب مصطفى مخلوف.

بهذه النتيجة توقف رصيد منتخب مصر عن نقطة وحيدة، بعد مباراتين، في المركز الثالث بالهزيمة من نيجيريا في الجولة الثانية والتعادل السلبي أمام نظيره الموزمبيقي، فى افتتاح بطولة الأمم الأفريقية للشباب التي تستضيفها مصر فى الفترة من 19 فبراير الجاري، حتى 11 مارس.

وتضم المجموعة الأولي من مجموعات بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب المقامة حاليًا داخل مصر منتخبات، مصر وموزمبيق والسنغال ونيجيريا ومقرها القاهرة.