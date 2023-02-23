شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل يوسف : مباراة الترجى مصيرية ونحتاج "حماس" اللاعبين للفوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد إسماعيل يوسف مدير الكرة بنادي الزمالك على أهمية وصعوبة مباراة الترجي التونسي المقبلة في بطولة دوري أبطال أفريقيا ، وقال مدير الكرة :" المباراة مصيرية،وهناك تركيز شديد من اللاعبين لحسم اللقاء لأننا في أمس الحاجة للثلاث نقاط من أجل الاستمرار في المنافسة".

وأضاف إسماعيل يوسف قائلاً :" المباراة تحتاج لحماس وروح عالية وهذا وضح في التدريبات، كما أن قيد الثلاثي المنضم في يناير الماضي أعطى دفعة معنوية عالية للجميع ونتمنى أن يحالفنا التوفيق في اللقاء".

ووصلت بعثة الزمالك إلى تونس ظهر اليوم ،الخميس، استعدادا لخوض مباراة الترجي يوم السبت المقبل في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتضم قائمة الزمالك لخوض المباراة كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي – محمد نديم

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – عمر جابر – محمد عبد الغني – محمود شبانة - حسام عبد المجيد – محمد طارق – محمد عبد الشافي – عبد الله جمعة.

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" – عمرو السيسي – نبيل عماد دونجا – سيد عبد الله "نيمار" – سيف جعفر – أحمد سيد "زيزو" – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أحمد بلحاج - إبراهيما نداي .

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – ناصر منسي - يوسف أسامة نبيه – سامسون أكينولا.