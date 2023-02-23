شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يواجه مالاوى يومى 24 و28 مارس المقبل رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، موعد مباراة منتخب مصر ضد مالاوي، في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023، في الجولة الثالثة والرابعة من مباريات دور المجموعات بالتصفيات الإفريقية.

وكشف كاف أن منتخب مصر سيواجه مالاوي في التاسعة من مساء يوم 24 من شهر مارس المقبل، في القاهرة.

فيما ستقام مباراة الإياب في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية في الثالثة من عصر يوم 28 من شهر مارس المقبل، على أن تكون في نهار شهر رمضان المبارك.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الرابعة من التصفيات القارية التي تضم إلى جواءه منتخبات إثيوبيا وغينيا ومالاوي.

في سياق متصل، استقر مسئولو اتحاد الكرة على صرف مكافأة الإجادة للاعبى المنتخب الوطنى الأول الخاصة بالفوز على بلجيكا وديا 2 /1، قبل مباراتى مالاوى فى مارس المقبل فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023.

وكان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم قد قرر تأجيل النسخة المقبلة من كأس أمم أفريقيا، المقرر إقامتها فى كوت ديفوار، فى يناير من عام 2024، بدلا من صيف 2023، بسبب هطول أمطار غزيرة في نفس توقيت إقامة البطولة.

ويواجه منتخبنا الوطنى المصرى نظيره مالاوى فى مباراتين، خلال الفترة من 20 حتى 28 مارس 2023، على أن تقام مباريات الجولة الخامسة فى الفترة من 12 حتى 20 يونيو من نفس العام، وأخيرا الجولة السادسة فى الفترة من 4 حتى 12 من شهر سبتمبر.

ويحتل منتخب مصر المركز الرابع فى المجموعة الرابعة فى تصفيات أمم أفريقيا، بعد خوضه مباراتين، فاز فى الأولى على منتخب غينيا 1 - 0 وخسر أمام إثيوبيا 2 - 0.