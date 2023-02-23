شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يعلن جاهزية مليك بوعيو وأحمد جمال لمواجهة الحرس وغياب أوجولا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الجهاز الطبي في فريق سموحة، جاهزية التونسى مليك بوعيو والمدافع أحمد جمال للمشاركة في مباراة حرس الحدود، المقرر لها الأحد المقبل في إطار الأسبوع العشرين من بطولة الدورى.

وأصبح مليك بوعيو جاهزاً للظهور الأول مع سموحة بعد الانضمام إليه في فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من النجم الساحلى، حيث أنهى اللاعب برنامج إعداده وأصبح جاهزا بدنيا وفنيا للمباريات في انتظار إشارة من أحمد سامى مدرب الفريق.

كما عاد أحمد جمال مدافع الفريق للمشاركة بشكل طبيعى في تدريبات سموحة بعد التعافى من الإصابة التي لحقت به وأبعدته عن مواجهة البنك الأهلى التي انتهت بالتعادل الإيجابى في بطولة الدورى.

وتلقى أحمد سامى صدمة بعدم جاهزية النيجيري صديق أوجولا ليتأكد غيابه عن مواجهة حرس الحدود، حيث تعرض لإصابة بتمزق في العضلة الأمامية حرمته من التواجد فى مباراة سيراميكا وإنبى والمصرى والزمالك، بالإضافة إلى مباراة البنك الأهلى، ويخشى أحمد سامى من الدفع به لعدم تجدد الإصابة مرة أخرى خاصة أنه من أهم العناصر في الفريق السكندرى.

وتعادل البنك الأهلى مع سموحة 2/2 فى المباراة التى جمعتهما باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الـ19 للدورى، ليرتفع رصيد البنك الأهلى إلى 14 نقطة فى المركز قبل الأخير بجدول الدورى، بينما رفع سموحة رصيده إلى 21 نقطة فى المركز الثانى عشر.

تقدم سعيدو سنبورى للبنك الأهلى في الدقيقة 16 وتعادل حسام حسن لسموحه في الدقيقة 58 من ضربة جزاء ، وعاد أحمد ياسر للتقدم للبنك الأهلى بعدها بدقيقتين ، وفى الدقيقة 76 أحرز مصطفى ميسى الهدف الثانى للموج الأزرق، وأشهر حكم المباراة الكارت الأحمر لأحمد ياسر صانع ألعاب البنك الأهلى في الدقيقة 65 .

ويحتل فريق سموحة المركز الثانى عشر في جدول ترتيب الدورى برصيد 21 نقطة، بعدما خاض 19 مباراة فاز في 4 مباريات وتعادل في 9 لقاءات وتلقى الهزيمة في 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 15 هدفاً واستقبلت شباكهم 19 هدفا.