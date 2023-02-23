شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك في رادس استعداداً للترجي..فقرة بدنية وجلسة من فيريرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مران فريق الزمالك في تونس على ملعب رادس الفرعي، بأداء عمليات الإحماء تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال بالفريق، استعدادا لمباراة الترجي التونسي المقبلة في دوري أبطال أفريقيا.

وحرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق على الإشراف بنفسه على عمليات الإحماء والتدريبات البدنية، كما تحدث مع اللاعبين لتحفيزهم قبل المباراة المرتقبة.

ووصلت بعثة الزمالك إلى تونس ظهر اليوم استعدادا لخوض مباراة الترجي يوم السبت المقبل في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتضم قائمة الزمالك لخوض المباراة كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي – محمد نديم

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – عمر جابر – محمد عبد الغني – محمود شبانة - حسام عبد المجيد – محمد طارق – محمد عبد الشافي – عبد الله جمعة.

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" – عمرو السيسي – نبيل عماد دونجا – سيد عبد الله "نيمار" – سيف جعفر – أحمد سيد "زيزو" – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أحمد بلحاج - إبراهيما نداي .

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – ناصر منسي - يوسف أسامة نبيه – سامسون أكينولا.