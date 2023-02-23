شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يناقش خطة التطوير مع مندوب الفيفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس جمال علام، رئيس اتحاد الكرة، اجتماع فني اليوم، الخميس، بالقاهرة لعرض خطة تطوير الكرة المصرية ، وحضر الاجتماع أنتوني بافو عضو لجنة التطوير الفني بالاتحاد الدولي للعبة "فيفا" والدكتور جمال محمد علي مدير إداره المدربين بالاتحاد المصري، والدكتور بلحسن مالوش عضو التطوير الفني بالاتحاد الافريقي والدولي المسؤول عن دول شمال افريقيا.

وعرض بافو خطه الاتحاد الدولي "TDS" لتطوير كرة القدم، وقال إن مصر من الدول التي يضعها الاتحاد الدولي في التصنيف الأول من الاهتمام بكرة القدم، وعرض كيفية استفادة مصر من نظام "TDS".

وعرض الدكتور جمال محمد علي 4 مشروعات للتطوير، الأول عن الحديث في تكنولوجيا تحليل الأداء، والثاني عن تطوير وتقنين الأحمال التدريبية، والثالث تطوير مدربي حراس المرمى، والرابع تطوير مدربي كره القدم للسيدات.