الامارات | خبر حزين لريال مدريد قبل حرب أتلتيكو وموقعة برشلونة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض ريال مدريد مواجهة دربي العاصمة ضد جاره أتلتيكو السبت في الدوري الإسباني لكرة القدم من دون ظهيره النمسوي دافيد ألابا ومهاجمه البرازيلي رودريغو بسبب الإصابة، وفق ما أعلن النادي الملكي الخميس.

وأفاد ريال أن ألابا بعاني من "إصابة عضلية في وتر الفخذ الأيمن"، فيما يعاني رودريغو من "إصابة في العضلة الكمثرية اليمنى"، أي العضلة الخلفية العليا للفخذ.

ولم يحدد النادي الملكي الى متى سيغيب اللاعبان عن الملاعب، لكن الصحافة الإسبانية توقعت ابتعاد ألابا لمدة شهر ورودريغو لعشرة أيام.

وتعرض اللاعبان للإصابة خلال مباراة ريال ومضيفه ليفربول الإنكليزي الثلاثاء في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا والتي فاز بها النادي الملكي 5-2 بعدما كان متخلفاً صفر-2.

ومن المرجح أن يغيب اللاعبان عن مباراة نصف نهائي كأس إسبانيا ضد الغريم برشلونة متصدر الدوري في الثاني من مارس، فيما قد يمتد غياب ألابا حتى مباراة الإياب ضد ليفربول في 15 مارس.