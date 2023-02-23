شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى سيف هنداوى ينضم لنخبة أفضل الشباب فى معسكر السلة بلا حدود التابع لـ NBA والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم المصري سيف الدين هنداوي لاعب منتخب مصر، إلى نخبة اللاعبين الواعدين لكرة السلة الدولية في المعسكر العالمي السنوي السابع لكرة السلة بلا حدود (BWB) في سولت ليك سيتي خلال عطلة نهاية الأسبوع.

يضم المعسكر أفضل 40 طالبًا في سن الدراسة الثانوية من 27 دولة ، ليصل برنامج تطوير كرة السلة العالمي التابع للرابطة الوطنية لكرة السلة (NBA) والاتحاد الدولي لكرة السلة (FIBA) إلى أكثر من 3900 مشارك من 134 دولة منذ عام 2001، منهم 105 لاعبين سابقين في المعسكر وصلوا إلى NBA وNWBA.

في سياق مغاير ، علي قدم وساق يستعد منتخب كرة السلة رجال لخوض منافساته في المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم والتى تقام بصالة الشاطبى بالإسكندرية ، ويستهل المنتخب مشاركاته بمواجهة نظيره التونسى فى أولى الجولات .

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني فى المجموعة برصيد 16 نقطة، بينما يتصدرها منتخب جنوب السودان برصيد 17 نقطة، ويليهما منتخب السنغال بـ 15 نقطة، وتونس بـ 14 نقطة، والكونغو الديمقراطية بـ 13 نقطة، وأخيرا منتخب الكاميرون بـ 11 نقطة

وجاء جدول موعد مباريات منتخب السلة كالتالى :

24 فبراير ... مصر وتونس

25 فبراير ... مصر و الكاميرون

26 فبراير ... مصر وجنوب السودان.