شكرا لقرائتكم خبر عن لافيينا يفوز على الألومنيوم وينتزع صدارة الصعيد..وسقوط يترول أسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق لافيينا فوزا صعبا على فريق الألومنيوم بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، في إطار منافسات الأسبوع التاسع من مجموعة الصعيد في دورى القسم الثانى.

بهذه النتيجة رفع فريق لافيينا رصيده إلى 43 نقطة في صدارة ترتيب مجموعة الصعيد، مُستغلاً سقوط فريق بترول أسيوط أمام مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف، ليبقى عند النقطة 41، بينما رفع فريق مصر المقاصة رصيده إلى 31 في المركز الخامس.

وسقط فريق الجونة بقيادة أحمد مصطفى بيبو أما النصر للتعدين بهدفين نظيفين، ليبقى عند النقطة 38 في المركز الثالث، بينما رفع فريق النصر للتعدين رصيده إلى النقطة 35 في المركز الرابع.

وجاءت نتائج مباريات اليوم في القسم الثانى كالتالى..

مصر المقاصة 2 /1 بترول أسيوط

تليفونات بنى سويف 1 / 0 الفيوم

المدينة المنورة 2 /2 ملوى

أسمنت أسيوط 0 / 0 شبان قنا

الألومنيوم 1 /2 لافيينا

النصر للتعدين 2/ 0 الجونة

وتستكمل مباريات الأسبوع التاسع عشر من مجموعة الصعيد غدا مواجهتين بين المنيا ومركز شباب طامية، والمواجهة الثانية بين ديروط وكيما أسوان.