شكرا لقرائتكم خبر عن سيد بازوكا رئيسا لقطاع الناشئين فى الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة النادي الاسماعيلي برئاسة اللواء أبو بكر الحديدى تعيين سيد بازوكا نجم الدراويش الأسبق رئيسا لقطاع الناشئين بالنادي خلفا لاحمد قناوي الذي انضم للجهاز الفنى للفريق الأول

أعلن مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة اللواء أبوبكر الحديدى، فى مؤتمر صحفى عُقد ظهر اليوم بمقر النادى تشكيل الجهاز الفنى الجديد للفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة بقيادة حمزة الجمل خلفاً لجهاز أحمد حسام "ميدو".

وضم التشكيل كل من

حمزة الجمل.. مديراً فنياً

أحمد قناوى.. مدرباً عاماً

محمد حمص.. مدرباً عاماً

أيمن كمال.. مدرباً

أحمد لطفى.. مدرباً

سيد توفيق.. مدرباً لحراس المرمى

هذا ومن المقرر أن يقود الجهاز الفنى الجديد الفريق اعتبارا من اليوم وذلك ضمن برنامج الإعداد لملاقاة فيوتشر يوم الجمعة بعد المقبل على ملعب الأخير لحساب الجولة العشرين من عمر مسابقة الدورى المحلي.

وكان مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة أبو بكر الحديدى قد أقال مدربه أحمد حسام ميدو، بعد تعادله أمام غزل المحلة 1ـ1 ضمن منافسات المرحلة الـ19 من الدورى المصرى لكرة القدم.