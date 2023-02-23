شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة فيوتشر تصل مقر إقامتها بالمغرب لمواجهة الجيش الملكى بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وصلت بعثة فيوتشر، إلى فندق إقامتها بالرباط بدولة المغرب، وذلك استعدادا لمواجهة الجيش الملكي المغربي في مباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، وكان فيوتشر قد تعادل في أول جولتين أمام، إسكو كارا التوجولي وبيراميدز، بنفس النتيجة هدف لمثله، ليحصد أبناء علي ماهر نقطتين فقط.

ويستعد فيوتشر لمواجهة الجيش الملكي المغربي يوم الأحد المقبل، في المباراة التي تجمع الفريقين بالمغرب ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويتصدر الجيش الملكي المغربي المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، بعد التعادل أمام بيراميدز والفوز على إسكو كارا التوجولي، ويأتي فيوتشر في المركز الثاني برصيد نقطتين، فيما يحل بيراميدز في المركز الثالث بنفس الرصيد، وأخيرا يأتي فريق إسكوا كارا برصيد نقطة واحدة.

وواصل فيواشر سلسلة اللاهزيمة أمام بيراميدز في مختلف البطولات منذ صعوده إلى الدوري الممتاز، حيث سبق وتقابل الفريقان في 3 مباريات بالدوري، فاز فيوتشر في واحدة بهدف نظيف، وتعادلا في مباراتين، كما تواجها في كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم والتي توج بها فيوتشر، وفاز أبناء علي ماهر أيضا بهدفين مقابل هدف، قبل أن يتعادل في المباراة الأخيرة بالكونفدرالية.