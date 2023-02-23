شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حسن يهزم بطل ألمانيا ويتأهل لدور الـ64 التمهيدي لكأس العالم لسلاح الشيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح البطل المصري محمد حسن في التأهل لدور الـ64 التمهيدي ببطولة كأس العالم لسلاح الشيش التي انطلقت اليوم وتستمر فعالياتها حتى 26 فبراير الجاري بنادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وحقق محمد حسن الفوز على بطل ألمانيا لورينز دويرفير بنتيجة 15-9 ليتأهل لدور الـ 64 التمهيدي ويواجه جيمس أندرو بطل بريطانيا بعد قليل.

وكان حسن قد تمكن من الفوز في أربع مباريات من مبارياته بدور المجموعات من أصل 6 لقاءات خاضها، حيث فاز على فابيان براون من ألمانيا وشاكر أمبير من الهند وكريستان أرشر من بريطانيا وسيو لون من هونج كونج ، فيما خسر أمام مارتن كين من النمسا وأندور استفان من المجر.

يذكر أن مباريات اليوم لم تشهد مشاركة كل من علاء الدين أبوالقاسم ومحمد حمزة وذلك بفضل ترتيبهما المتقدم وتأهلهما مباشرة للمشاركة بالبطولة بداية من دور الـ64 الرئيسي الذي ستقام فعالياته يوم السبت.

وبدأت البطولة منافساتها بفعاليات فردي الرجال إبتداء من الساعة التاسعة صباحًا بدور المجموعات وحتى الأدوار الإقصائية التمهيدية وتحديدا دور الـ64 التمهيدي.

وتقام البطولة بمشاركة 368 لاعبًا ولاعبة (202 رجال و 166 سيدات) يمثلون 45 دولة، بالإضافة إلى الأجهزة الفنية والإدارية والطبية ليتعدى عدد الحاضرين إلى مصر أكثر من 500 ضيف أجنبي لتسجل البطولة رقم قياسي في عدد الحضور من خارج مصر.