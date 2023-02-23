شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة إسكو كارا التوجولي تصل القاهرة لمواجهة بيراميدز في الكونفدرالية..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة فريق نادي إسكو كارا التوجولي إلى القاهرة، استعدادا لخوض مباراة بيراميدز في إطار لقاءات كأس الكونفدرالية الأفريقية ، ويحل إسكو كارا ضيفا على بيراميدز في السادسة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي في ثالث جولات دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية.

واستقبل نادي بيراميدز بعثة الفريق التوجولي في مطار القاهرة وتم إنهاء إجراءات الدخول بأسرع وقت ممكن، حتى الوصول إلى فندق الإقامة ، ويؤدي إسكو كارا تدريباته غدا الجمعة بملعب النادي قبل خوض التدريب الأخير مساء السبت باستاد الدفاع الجوي.



إسكو كارا التوجولي



بعثة إسكو التوجولي



بعثة إسكو التوجولي



بعثة إسكو كارا التوجولي

على صعيد أخر ،قال البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي بيراميدز، إن الملاعب في الكرة المصرية بحالة سيئة للغاية تمنع اللاعبين من إظهار إمكانياتهم مشددا على أنه يجب تطوير منظومة أرضية الملاعب بأسرع وقت ممكن لأنها تنقل صورة عن الكرة في مصر، والفريق لم ينجح في إظهار مستوياته بسبب الأرضية السيئة، وموجها الشكر للاعبين على الأداء الاحترافي الذي يقدمونه من مباراة لأخرى، والفريق ينفذ المطلوب بصورة مطلوبة.