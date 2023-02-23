شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يدعم رباعي حُراس المرمى برسالة خاصة قبل مباراة صن داونز..صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت صفحة النادي الأهلي الرسمية عبر "فيس بوك" صوراً لرباعي حُراس المرمى خلال مران الفريق اليوم ،الخميس، وعلّقت عليها ،بإشارة "القفل" بالتأكيد على أنها تشعر بالأمان في رسالة منها لثقتها في حراس مرمى الفريق وتأكيد على مستواهم المُتميز الفترة الحالية.

ويُعقد في الثالثة من ظهر غداً الجمعة الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي، التي ‏تقام مساء بعد غدٍ السبت، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ‏لدوري أبطال إفريقيا ويُعقد الإجتماع بمقر النادي بالجزيرة.



حراس الاهلي



حمزة علاء



رباعي حراس الأهلي



على لطفي



محمد الشناوي



مصطفى شوبير

على صعيد أخر ، استقر الجهاز الفني للنادى الاهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر على عودة التونسى على معلول الظهير الايسر للفريق للتشكيلة الأساسية في باراة صن داونز بطل جنوب أفريقيا المقرر لها التاسعة مساء السبت المقبل باستاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وغاب على معلول عن المشاركة مع الاهلى في مباراة أسوان بالدوري المصري بفرمان من كولر لمنحه فرصة للراحة بعد مشاركته مع المارد الأحمر في كل المباريات السابقة وشارك الصاعد محمد أشرف مع الفريق بدلا منه.

ويتصدر صن داونز الجنوب أفريقى ترتيب مجموعة الاهلى برصيد 6 نقاط جمعها بالفوز في الجولتين السابقتين فيما يحل الهلال السودانى ثانياً برصيد 3 نقاط ويأتي المارد الأحمر والقطن الكاميرونى في المركز الثالث والرابع بدون رصيد من النقاط.

حقق فريق الاهلى فوزاً على نظيره أسوان بثلاثة أهداف دون رد والتي أقيمت عصر الثلاثاء بالجولة التاسعة عشرة للمسابقة ، سجل ثلاثية المارد الأحمر كهربا وأحمد عبد القادر ومجدى أفشة.

يُعقد في الثالثة من ظهر غداً الجمعة الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي، التي ‏تقام مساء بعد غدٍ السبت، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ‏لدوري أبطال إفريقيا ويُعقد الإجتماع بمقر النادي بالجزيرة.

ويحضر الاجتماع الجهاز الإداري للأهلي ومدير الكرة ‏وطاقم التحكيم، ومراقب المباراة، والجهاز الإداري لفريق صن داونز.

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ويناقش الحضور خلال الاجتماع كافة الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة، ومن بينها موعد وصول ‏الفريقين إلى الملعب، وموعد عملية الإحماء والزي الخاص بكل فريق.

فيما يحضر مارسيل كولر، المدير الفني للاهلي ومحمد الشناوي، كابتن الفريق، المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة ومن المقرر أن يُعقد الموتمر الصحفي في الثامنة من مساء غدٍ الجمعة بقاعة المؤتمرات باستاد الأهلي بالسلام.

ويتحدث المدير الفني للأهلي، وكابتن الفريق لوسائل الإعلام عن مباراة صن داونز ا.