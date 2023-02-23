7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 23 فبراير 2023 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،حمزة الجمل مديرا فنيا للإسماعيلى خلفا لميدو، الاختبار الطبى يحسم مصير السولية من موقعة صن داونز، فيريرا يستعين باللاعبين أصحاب الخبرات فى مباراة الزمالك والترجى .

حمزة الجمل مديرا فنيا للإسماعيلى خلفا لميدو

أنهى النادى الإسماعيلى برئاسة اللواء أبو بكر الحديدى الاتفاق مع حمزة الجمل على تولى المسئولية الفنية لفريق الكرة خلفا لـ أحمد حسام ميدو.

عمرو السولية يشارك في التدريبات الجماعية للأهلي قبل مباراة صن داونز ‏

شارك عمرو السولية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، الأهلي في التدريبات الجماعية التي ‏أقيمت صباح اليوم على ملعب التتش؛ استعدادًا لمباراة صن داونز الجنوب إفريقي التي تقام ‏مساء بعد غد «السبت» على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ‏لدوري أبطال إفريقيا.‏

ينوى فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك الاعتماد على اللاعبين أصحاب الخبرات في موقعة الترجى التونسي، لترجيح كافة الفريق الأبيض وانتشاله من الموقف الصعب في مجموعته بدوري أبطال أفريقيا لا سيما أن الترجي يحتل الصدارة برصيد 6 نقاط بالفوز على المريخ السوداني وشباب بلوزداد الجزائري، فيما يحتل شباب بلوزداد الجزائري المركز الثاني برصيد 3 نقاط ويتساوى الزمالك والمريخ بنقطة لكل منهما في المركزين الثالث والرابع.

أكد الإعلامى أحمد شوبير أن النادى الأهلى فى طريقه بشكل قوى من أجل حسم الاتفاق مع 3 لاعبين خلال الفترة المقبلة.