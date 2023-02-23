الامارات | مقارنة رقمية قبل أول مواجهة بين العين والشارقة في "السوبر"

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شكرا لقرائتكم خبر عن مقارنة رقمية قبل أول مواجهة بين العين والشارقة في "السوبر" والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف استاد آل مكتوم مباراة مرتقبة، بين فريقي العين والشارقة، في كأس السوبر الإماراتي، في نسخته الخامسة عشرة، في مباراة ينشد فيها كلا الفريقين أول ألقاب موسم 2022- 2023، وفي التقرير التالي تبرز أبرز أرقام العين والشارقة في الكأس:
- يشارك العين في الكأس للمرة السابعة في تاريخه؛ نجح بالتتويج 3 مرات، واحتل الوصافة في مثلها، فيما يشارك الشارقة للمرة الثالثة؛ وتوّج باللقب في أول مشاركة في 2019.
- للمرة الأولى يتواجه الفريقان في السوبر، تواجها في 31 مباراة بكافة المسابقات خلال حقبة الاحتراف؛ فاز العين في 15 منها، مقابل 6 انتصارات للشارقة، وتعادلا في 10 مواجهات.
- جميع مواجهات الفريقين الـ31 في عصر الاحتراف انتهت بتسجيل هدفين أو أكثر، حيث شهدت المباريات تسجيل 110 أهداف، بمعدل 3.5 هدف/ مباراة؛ سجّل العين 66 هدفاً في مرمى الشارقة، وسجّل الشارقة 44 هدفاً في مرمى العين.
- سجّل العين 9 أهداف، واهتزت شباكه بـ8 أهداف خلال مبارياته الست السابقة في كأس السوبر، واتجهت 4 من مبارياته السابقة لركلات الترجيح (فاز 2 – خسر 2).
- لم ينجح الشارقة في هز الشباك في مباراتيه السابقتين بكأس السوبر، تفوّق بركلات الترجيح على شباب الأهلي في 2019 بعد التعادل سلبياً، وخسر 0-1 في 2021 أمام شباب الأهلي.
- سجّل اللاعبون الأجانب آخر 12 هدفاً للشارقة في مرمى العين بكافة المسابقات، وكان نصيب كايو لوكاس تسجيل نصف هذه الأهداف في مرمى فريقه السابق.
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