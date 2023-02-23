بعد نهاية الموسم الحالي مع ليفربول .. محمد صلاح يحدد وجهته لـ «برشلونة»

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن رغبة النجم المصري محمد صلاح في الرحيل عن ليفربول بعد نهاية الموسم الحالي، مشيرة إلى أنه مستعد للتضحية براتبه الكبير مع الريدز من أجل الانتقال إلى برشلونة الإسباني.

وذكرت صحيفة "elnacional" الكتالونية، أن محمد صلاح يبحث عن تحد جديد في مسيرته وسيكون نادي برشلونة وجهته المقبلة في حال رحيله عن ليفربول.

وأشارت الصحيفة إلى أن تراجع نتائج ليفربول هذا الموسم جعلت محمد صلاح يفكر في الرحيل عن الريدز كما فعل السنغالي ساديو ماني الذي انتقل إلى بايرن ميونخ الألماني في بداية الموسم الحالي.

وأوضحت "elnacional" أن ليفربول بعيد عن المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي، كما ودع كأسي الاتحاد الإنجليزي، ورابطة الأندية المحترفة، كما تلقى خسارة كبيرة على ملعبه "آنفيلد" أمام ريال مدريد بنتيجة 5-2 في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ولفتت الصحيفة إلى أن محمد صلاح يدرك أنه أمام فرصته الأخيرة في مسيرته الكروية حيث يبلغ من العمر 30 عاما، ويرغب في بدء تحد جديد وهو ما أبلغه لمدربه يورجن كلوب، ويأمل النجم المصري أن يسمح الريدز برحيله عن صفوف الفريق في الموسم المقبل.

وأضافت صحيفة "elnacional" أن صلاح يرغب في خوض تجربة جديدة في الدوري الإسباني حيث أنه يفضله عن الانتقال إلى الدوري الفرنسي أو الدوري الألماني.

وأكدت صحيفة "elnacional" أن محمد صلاح سوف يتقدم بطلب إلى إدارة الريدز من أجل الموافقة على رحيله إلى برشلونة في الموسم المقبل، موضحة أن النجم المصري على استعداد تام إلى تخفيض راتبه الكبير من أجل ارتداء قميص برشلونة.