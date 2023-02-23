شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يعتمد على شيفو لقيادة الجبهة اليسرى للزمالك أمام الترجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتمد البرتغالى جيسفالدوا فيريرا المدير الفنى للزمالك على خبرات محمد عبد الشافى لاعب الفريق فى قيادة الجبهة اليسرى أمام الترجى التونسى فى المباراة المقررة بينهما بعد غدا السبت فى الجولة الثالثة لدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا .

كانت بعثة الزمالك غادرت مطار القاهرة فى التاسعة صباح اليوم متجهة إلى تونس لمواجهة الترجى ، وفضل الجهاز الفنى السفر مبكرا وقبل المباراة بيومين لإراحة اللاعبين بقدر كافى بالإضافة للتدريب على يومين لتعويدهم على أجواء المباريات .

ومن المقرر أن يشارك شيفو فى المباراة بسبب خبراته الطويلة داخل القارة الأفريقية ، بالإضافة إلى غياب أحمد فتوح الظهير الأساسى للفريق بعد خروجه من القائمة الأساسية لهذه المباراة نظرا لإبتعادة طيلة الفترة الماضية .

من ناحية أخرى سافرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إلى تونس اليوم الخميس على متن طائرة خاصة، استعداداً لمواجهة الترجى المقرر لها بعد غدٍ السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

ويخوض الزمالك بقيادة مديره الفني البرتغالى جوسفالدوا فيريرا مرانه الأول في تونس اليوم الخميس ، وطالب "البروفيسور" اللاعبين بإغلاق صفحة مباراة المريخ السودانى فى الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.