شكرا لقرائتكم خبر عن على معلول يعود للجبهة اليسرى للأهلى أمام صن داونز بدورى الابطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني للنادى الاهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر على عودة التونسى على معلول الظهير الايسر للفريق للتشكيلة الأساسية في باراة صن داونز بطل جنوب أفريقيا المقرر لها التاسعة مساء السبت المقبل باستاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وغاب على معلول عن المشاركة مع الاهلى في مباراة أسوان بالدوري المصري بفرمان من كولر لمنحه فرصة للراحة بعد مشاركته مع المارد الأحمر في كل المباريات السابقة وشارك الصاعد محمد أشرف مع الفريق بدلا منه.

ويتصدر صن داونز الجنوب أفريقى ترتيب مجموعة الاهلى برصيد 6 نقاط جمعها بالفوز في الجولتين السابقتين فيما يحل الهلال السودانى ثانياً برصيد 3 نقاط ويأتي المارد الأحمر والقطن الكاميرونى في المركز الثالث والرابع بدون رصيد من النقاط.

حقق فريق الاهلى فوزاً على نظيره أسوان بثلاثة أهداف دون رد والتي أقيمت عصر الثلاثاء بالجولة التاسعة عشرة للمسابقة ، سجل ثلاثية المارد الأحمر كهربا وأحمد عبد القادر ومجدى أفشة.

يحتل الأهلى المركز الأول فى جدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة بعدما لعب 16 مباراة حقق الفوز في 12 مباراة وتعادل في 4 مباريات ولم يخسر وسجل لاعبيه 29 هدف وتلقت شباكه خمسة أهداف ولايزال لديه ثلاثة مباريات مؤجلة مع المقاولون العرب وحرس الحدود والاسماعيلى لمشاركته في كأس العالم للأندية.