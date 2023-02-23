شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات منتخب السلة استعدادا لانطلاق التصفيات المؤهلة لكأس العالم للسلة ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علي قدم وساق يستعد منتخب كرة السلة رجال لخوض منافساته في المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم والتى تقام بصالة الشاطبى بالإسكندرية ، ويستهل المنتخب مشاركاته بمواجهة نظيره التونسى فى أولى الجولات.

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني فى المجموعة برصيد 16 نقطة، بينما يتصدرها منتخب جنوب السودان برصيد 17 نقطة، ويليهما منتخب السنغال بـ 15 نقطة، وتونس بـ 14 نقطة، والكونغو الديمقراطية بـ 13 نقطة، وأخيرا منتخب الكاميرون بـ 11 نقطة

وجاء جدول موعد مباريات منتخب السلة كالتالى..

24 فبراير ... مصر وتونس

25 فبراير ... مصر و الكاميرون

26 فبراير ... مصر وجنوب السودان



تدريب المنتخب الوطني للسلة



منتخب مصر للسلة



تدريب منتخب السلة



تدريب السلة

ويقيم منتخب السلة معسكرا فى إطار الاستعداد للبطولة، يضم 20 لاعبا هم كل من أحمد إسماعيل - أحمد خلف بيبو - أحمد سامي - أحمد عادل دولا - أنس أسامة - إيهاب أمين - خالد عبد الناصر - سيف سمير - عاصم مرعي - عمر طارق - عمر هشام - عمرو الجندي - كريم حاتم - محمد عبد الرحمن جيزة - ميدو طه - هيثم كمال - وليد عبد الجواد - ياسر صالح - يوسف شحاتة -يوسف شوشة