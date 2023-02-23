شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد لحظة وصول بعثة الزمالك إلى تونس استعدادا لملاقاة الترجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نشرت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لحظة وصول بعثة الأبيض إلى تونس استعداداً لملاقاة الترجى،بعد غدٍ السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان فى استقبال البعثة إيهاب فهمى سفير مصر فى تونس وأعضاء السفارة وفاروق كاتو السكرتير العام لنادى الترجى التونسى وخميس الدريدى مسئول العلاقات العامة بالنادي.

ويرأس البعثة خالد لطيف أمين الصندوق، ويرافق البعثة كل من جمال عبد الحميد وأحمد دعبس.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك فيريرا مرانه الأول فى تونس اليوم الخميس، وطالب "البروفيسور" اللاعبين بإغلاق صفحة مباراة المريخ السودانى فى الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا وانتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين.

وشدد فيريرا على اللاعبين بالتركيز على اللقاء المقبل أمام الترجى التونسى مؤكداً خلال حديثه مع اللاعبين بضرورة حصد الثلاث نقاط لتعزيز موقف الفريق الأبيض فى دور المجموعات، وتجنب الدخول فى حسابات معقدة من شأنها أن تؤثر على تركيزهم، وتربك حسابات الفريق،فى المباريات المقبلة ببطولة أفريقيا.

وكلف فيريرا جهازه المعاون بقيادة أسامة نبيه وحسين ياسر المحمدى وأحمد عبد المقصود برصد الأخطاء التى وقع فيها لاعبو الفريق الأبيض فى مباراة المريخ السودانى بالجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا،من أجل تفاديها وتصحيحها فى المباراة المقبلة أمام الترجى التونسى فى الجولة الثالثة.