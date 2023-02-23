شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلى اليوم قبل مواجهة صن داونز X صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي على موقع التواصل انستجرام، صور لللاعبين من التدريبات قبل مواجهه فريق صن داونز، في بطولة دوري أبطال افريقيا، وعلق حساب النادي الأهلي على الصور بـ" مران الإلهي استعداداً لمواجه صن داونز".



حساب النادي الأهلي

وظهر في تدريبات الأهلي، حسين الشحات، ومحمد شريف، وعلي معلول، وعمرو السولية، واليو ديانج، و احمد عبد القادر، و محمد هاني، ورامي ربيعه، و كوكا، وايمن اشرف، ومروان عطيه، واحمد القندوسي، وطاهر محمد طاهر، وياسر إبراهيم.



عبد القادر



محمد هاني



علي معلول ومحمد اشرف



حسين الشحات و محمد شريف



القندوسي و ديانج



رامي ربيعه



كوكا و ايمن اشرف

وفي حراسة المرمى، محمد الشناوي، و علي لطفي، ومصطفى شوبير، وحمزة علاء.



مران حراس الاهلي

وفي سياق اخر، يخوض الأهلي مرانه الختامي في الساعة الرابعة عصر غدٍ الجمعة على ملعب التتش؛ استعدادا ‏لمباراة صن داونز الجنوب إفريقي التي تقام مساء السبت المقبل على استاد السلام ضمن ‏منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏

وسيتم فتح تدريب الفريق غدا أمام وسائل الإعلام لمدة 15 دقيقة، وفقًا للقواعد المنظمة ‏لبطولة دوري أبطال إفريقيا. ‏

ويقع الأهلي على رأس المجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا والتي تضم كلا من ماميلودي ‏صن داونز الجنوب إفريقي، والهلال السوداني والقطن الكاميروني.‏

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم على ملعب التتش بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها الفريق ‏أمس عقب العودة من أسوان.‏

مارسيل كولار يحاضر لاعبي الفريق قبل بدأ المران

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث ‏في الجوانب الفنية الخاصة بالمباراة، وخاض الفريق فقرة بدنية تحت إشراف أندرياس أندويا ‏مخطط الأحمال، قبل تنفيذ الجوانب الخططية.‏

وأدى رباعي حراسة المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ‏تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.‏