شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عصام يصل لدور الـ128 لكأس العالم لسلاح الشيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح البطل المصري محمد عصام في التأهل لدور الـ128 ببطولة كأس العالم لسلاح الشيش التي انطلقت اليوم وتستمر فعالياتها حتى 26 فبراير الجاري بنادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتمكن عصام من الفوز في مباراتين بدور المجموعات حيث فاز على البطل الإيطالي دميانو روزاتلي ونجو شون بطل هونج كونج ليصل بذلك للأدوار الاقصائية ويواجه ليونيل وي بطل سنغافورة.

يذكر أن مباريات اليوم لم تشهد مشاركة كل من علاء الدين أبوالقاسم ومحمد حمزة وذلك بفضل ترتيبهما المتقدم وتأهلهما مباشرة للمشاركة بالبطولة بداية من دور الـ64 الرئيسي الذي ستقام فعالياته يوم السبت.

وبدأت البطولة منافساتها بفعاليات فردي الرجال إبتداء من الساعة التاسعة صباحًا بدور المجموعات وحتى الأدوار الإقصائية التمهيدية وتحديدا دور الـ64 التمهيدي.

وتقام البطولة بمشاركة 368 لاعبًا ولاعبة (202 رجال و 166 سيدات) يمثلون 45 دولة، بالإضافة إلى الأجهزة الفنية والإدارية والطبية ليتعدى عدد الحاضرين إلى مصر أكثر من 500 ضيف أجنبي لتسجل البطولة رقم قياسي في عدد الحضور من خارج مصر.