شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد الاجتماع الفني والمؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي وصن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُعقد في الثالثة من ظهر غداً الجمعة الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي، التي ‏تقام مساء بعد غدٍ السبت، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ‏لدوري أبطال إفريقيا ويُعقد الإجتماع بمقر النادي بالجزيرة.

ويحضر الاجتماع الجهاز الإداري للأهلي ومدير الكرة ‏وطاقم التحكيم، ومراقب المباراة، والجهاز الإداري لفريق صن داونز.

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ويناقش الحضور خلال الاجتماع كافة الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة، ومن بينها موعد وصول ‏الفريقين إلى الملعب، وموعد عملية الإحماء والزي الخاص بكل فريق.

فيما يحضر مارسيل كولر، المدير الفني للاهلي ومحمد الشناوي، كابتن الفريق، المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة ومن المقرر أن يُعقد الموتمر الصحفي في الثامنة من مساء غدٍ الجمعة بقاعة المؤتمرات باستاد الأهلي بالسلام.

ويتحدث المدير الفني للأهلي، وكابتن الفريق لوسائل الإعلام عن مباراة صن داونز ا.

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ويختتم الأهلي استعداده لمباراة صن داونز عصر غدٍ الجمعة على ملعب التتش، ويتم السماح ‏بحضور وسائل الإعلام لمدة 15 دقيقة، وفقًا للقواعد المنظمة لبطولة دوري أبطال إفريقيا.‏

وكان الأهلي قد استأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم على ملعب التتش بعد انتهاء الراحة التي ‏حصل عليها الفريق أمس عقب العودة من أسوان.