شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الزمالك تصل إلى تونس استعداداً لمواجهة الترجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، إلى تونس استعدادا لخوض مباراة الترجى يوم السبت المقبل فى الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

وكان فى استقبال البعثة إيهاب فهمى سفير مصر فى تونس وأعضاء السفارة وفاروق كاتو السكرتير العام لنادى الترجى التونسى وخميس الدريدى مسئول العلاقات العامة بالنادي.

ويرأس البعثة خالد لطيف أمين الصندوق، ويرافق البعثة كل من جمال عبد الحميد وأحمد دعبس.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك فيريرا مرانه الأول فى تونس اليوم الخميس، وطالب "البروفيسور" اللاعبين بإغلاق صفحة مباراة المريخ السودانى فى الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا وانتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين.

وشدد فيريرا على اللاعبين بالتركيز على اللقاء المقبل أمام الترجى التونسى مؤكداً خلال حديثه مع اللاعبين بضرورة حصد الثلاث نقاط لتعزيز موقف الفريق الأبيض فى دور المجموعات، وتجنب الدخول فى حسابات معقدة من شأنها أن تؤثر على تركيزهم، وتربك حسابات الفريق،فى المباريات المقبلة ببطولة أفريقيا.

وكلف فيريرا جهازه المعاون بقيادة أسامة نبيه وحسين ياسر المحمدى وأحمد عبد المقصود برصد الأخطاء التى وقع فيها لاعبو الفريق الأبيض فى مباراة المريخ السودانى بالجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا،من أجل تفاديها وتصحيحها فى المباراة المقبلة أمام الترجى التونسى فى الجولة الثالثة.