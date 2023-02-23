شكرا لقرائتكم خبر عن يعلق "ال الشحات".. كهربا يشارك صورة رفقة حسين الشحات وعائلته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك اللاعب محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي المصري صورة له برفقه زميله حسي الشحات، ومحمد الشحات شقيقه و اولادهم، على حسابه الشخصي على موقع انستجرام، وعلق كهربا على الصورة بـ:" ال الشحات"



محمود كهربا رفقه حسين الشحات و عائلته

شوبير يكشف تجديد ثلاثى الأهلى

وفي سياق اخر، أكد الإعلامى أحمد شوبير أن النادى الأهلى فى طريقه بشكل قوى من أجل حسم الاتفاق مع 3 لاعبين خلال الفترة المقبلة.

وقال شوبير، فى تصريحات لراديو أون سبورت إف إم، "الأهلى اتفق مع حسين الشحات ومحمد هانى وياسر إبراهيم على التجديد"، وأضاف "ثلاثى الأهلى لم يفرض أى شروط من أجل التجديد لكن يرغب الثلاثي فقط في التقدير الجيد من جانب الإدارة الحمراء".

شوبير يكشف عن كواليس خناقة كهربا وشادى

وعن مشاجرة كهربا وشادى حسين فى مران الأهلى، قال شوبير: "كل ما تردد وقيل إن هناك مشاجرة بين كهربا وشادى حسين، هذا الأمر لا أساس له من الصحة".

وأضاف: "المشادات بتبقى فى التمرين عبارة عن احتكاكات عادية وبتأخذ 10 ثوانى، وبيسلموا على بعض وخلاص"، متابعاً: "لا توجد خناقة ومشكلة وخلاف كل هذا لا أساس له من الصحة، وتأكدت من كل الراويات وكل الأطراف".

وتابع "حسين الشحات لديه مشكلة في صباع يده، لكن اتعمله دعامة ويتمرن بشكل عادي، هذه الإصابة تمثل مشكلة لحراس المرمى، ممكن يغيب 3 أو 4 شهور".