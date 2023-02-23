شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حكام مباريات اليوم في مجموعة الصعيد بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام التابعة لاتحاد الكرة، عن حكام مباريات اليوم في مجموعة الصعيد بدورى القسم الثانى، المقرر إقامتها في الثالثة عصر اليوم، في إطار منافسات الجولة التاسعة عشر من دورى المظاليم.

وجاء حكام مباريات الصعيد كالتالى..

أحمد الدليل، حكم منطقة أسوان، يدير لقاء مصر المقاصة وبترول أسيوط

عبدالحكيم ناصر، حكم منطقة سوهاج، يدير لقاء تليفونات بنى سويف والفيوم

بدوى إبراهيم، حكم منطقة الفيوم، يدير لقاء المدينة المنورة وملوى

أبوبكر عبدالحى، حكم منطقة المنيا، يدير لقاء أسمنت أسيوط وشبان قنا

حسنى سلطان، حكم منطقة الإسكندرية، يدير لقاء الألومنيوم ولافيينا

حمادة القلاوى، حكم منطقة سوهاج، يدير لقاء النصر للتعدين والجونة

ويحل فريق بترول أسيوط متصدر مجموعة الصعيد برصيد 41 نقطة، ضيفا ثقيلا على فريق مصر المقاصة صاحب المركز الخامس برصيد 28 نقطة، ويسعى سعيد صبحى مدرب فريق البترول فى العودة بالنقاط الثلاثة من أجل الحفاظ على صدارة المجموعة، فيما يسعى طارق حجاج مدرب مصر المقاصة لوقف نزيف النقاط واستغلال عامل الأرض فى إسقاط المتصدر وتضييق الفارق معه.

ويستقبل فريق الألومنيوم صاحب المركز السابع برصيد 25 نقطة، فريق لافيينا القابع فى المركز الثانى برصيد 40 نقطة خلف المتصدر بنقطة واحدة، ويأمل أبو طالب العيسوى مدرب الألومنيوم فى تحقيق فوز مهم على لافيينا والاقتراب أكثر من فرق المقدمة، فيما طالب جورج جاليدى المدير الفنى لفريق لافيينا لاعبيه بضرورة العودة لسكة الانتصارات من أجل مواصلة الضغط على بترول أسيوط وانتظار هدية من المقاصة اليوم لاقتناص الصدارة.

ويحل فريق الجونة صاحب المركز الثالث برصيد 38 نقطة، ضيفا ثقيلا على فريق النصر للتعدين صاحب المركز الرابع برصيد 32 نقطة، فى مباراة نارية صعب التكهن بنتيجتها، حيث يسعى أحمد مصطفى بيبو مدرب الجونة فى اقتناص الثلاث نقاط من أجل توسيع الفارق بينه وبين النصر إلى 9 نقاط، ومواصلة المنافسة على بطاقة التأهل للدورى الموسم المقبل، على أمل تعثر بترول أسيوط ولافيينا، فيما يسعى النصر للتعدين للفوز بهذه المباراة لتقليص الفارق مع الجونة لـ3 نقاط ومواصلة انتفاضته.