هزيمة منتخب مصر للشباب أمام نيجيريا .. شوبير يفتح النار: فيه إيه بظبط، يعني البطولة على ملعبنا ومش عارفين نجيب هدف واحد؟

الشارقة - اميمة ياسر - هاجم الإعلامي أحمد شوبير النار، أفراد منتخب مصر للشباب، عقب الخسارة أمس، أمام نيجيريا، في بطولة الأمم الإفريقية للشباب، والاقتراب من وداع البطولة، التي تنظمها مصر.

وقال أحمد شوبير خلال تصريحات إذاعية: كلنا شفنا مباراة منتخبنا للشباب أمام نيجيريا، وعلى فكرة نيجيريا مفيهاش ولا محترف، وكلهم من المحليين، ولازم نبص هنا على دوري الناشئين بتاعنا، هل هو جيد يؤدي إلى منتخب قوي، خصوصا إن معندناش غير محترف واحد بس.

وأضاف شوبير: احنا لعبنا 180 دقيقة مجبناش هدف واحد، ومصنعناش فرص، وكل الاحترام للكابتن محمود جابر اللي قال بعد الماتش صنعنا فرص كثيرة، هي الفرصة الحقيقة إننا نصعد.

وأكمل نجم الأهلي الأسبق: صدق أو لا تصدق بتلعب على ملعبك، وتخسر من نيجيريا وتتعادل مع موزمبيق، والسنغال تحق العلامة الكاملة ب6 نقاط وتصعد ووراها نيجيريا بثلاثة نقاط وأيضا ضمن الصعود، واحنا بندور على أمل واحد وهو الفوز على السنغال عشان نصعد أحسن ثوالث بس نصعد

وشدد في نهاية حديثه: بس أنا الحقيقة مش فاهم بجد فيه إيه بظبط، يعني البطولة على ملعبنا ومش عارفين نجيب هدف واحد؟، طيب حد يفهمنا إيه اللي بيحصل، أنا كنت قاعد بتفرج على الماتش امبارح ومتأثر جدا، لأن ده بيدينا كمان انطباع على القادم، ولا بد أن نعترف بوجود خطأ.