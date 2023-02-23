خسارة الفراعنة أمام نيجيريا.. وزير الرياضة: «لن نسمح أن يقود المنتخبات الوطنية مدرب دون معايير»

الشارقة - اميمة ياسر - حمل أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الجهاز الفني لمنتخب الشباب بقيادة محمود جابر، مسؤولية خسارة الفراعنة أمام نيجيريا.

وقال أشرف صبحي في تصريحات عبر قناة «صدى البلد»: «منتخب الشباب موجود وأتابعه لكن هل الجهاز الفني على قدر المسؤولية؟، لا أعلم، لكن لا بد من التقييم، المنتخب مميز على مستوى الأفراد».

وأضاف وزير الشباب والرياضة : «لهذه الأسباب طالبنا اتحاد الكرة بمتابعة المنتخبات ويتم التقييم، أي مدرب يقود المنتخبات يجب أن يتواجد وفقا لمعايير».

وتابع وزير الشباب والرياضة : «لن نسمح أن يقود المنتخبات الوطنية مدرب دون معايير، المسألة تحتاج تفكير بهدوء وتخطيط».

واحتل منتخب مصر المركز الثالث في مجموعته بنقطة واحدة من تعادل مع موزمبيق وخسارة أمام نيجيريا وبات مهددا بوداع البطولة من الدور الأول.

ويلتقي منتخب الشباب مع منتخب السنغال، على ستاد القاهرة الدولي يوم السبت القادم، في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

المنتخب الوطني المصري خسر أمام نيجيريا بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء أمس، الأربعاء، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 20 عامًا.