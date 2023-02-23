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اللجنة المنظمة للبطولة العربية للطائرة تنظيم جولة سياحية للحكام العرب والفرق

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القاهرة - سامية سيد -  

 

وقامت اللجنة المنظمة للبطولة العربية بتنظيم جولة سياحية اليوم الخميس، لوفود الحكام العرب والفرق المشاركة في البطولة، وفريق بني ياس الإماراتي، وذلك لزيارة الأهرامات.

 

جولة الحكام
جولة الحكام

جانب من الجولة
جانب من الجولة

جولة البطولة العربية للطائرة
جولة البطولة العربية للطائرة

 

ومن المقرر أن تستأنف منافسات البطولة غدًا الجمعة، حيث سيقام 6 مباريات، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات من البطولة العربية للأندية للكرة الطائرة.

 

حيث سيواجه كاظمة الكويتي نظيره السويحلي الليبي، بينما سيواجه الميناء اليمني نظيره الصداقة الفلسطيني، وسيواجه الوكرة القطري نظيره بني ياس الإماراتي، بينما سيواجه خيبل المهرة اليمني نظيره مصافي الشمال العراقي، وسيواجه الأهلي القطري نظيره النصر البحريني، وأخيرًا سيلتقي الأهلي المصري مع نظيره السيب العماني.

 

وقد نجح مجلس الإدارة في الحصول على موافقة هيئة ستاد القاهرة بتوفير ثلاث صالات لاستضافة البطولة؛ حيث سيتم تخصيص الصالتين الثانية والثالثة للمباريات بينما تستقبل صالة رقم أربعة تدريبات الفرق المشاركة بالبطولة.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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