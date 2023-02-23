شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفتح مرانه غدًا لوسائل الإعلام لمدة 15دقيقة استعدادا لمواجهة صن داونز والان مع تفاصيل الخبر
وسيتم فتح تدريب الفريق غدا أمام وسائل الإعلام لمدة 15 دقيقة، وفقًا للقواعد المنظمة لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
ويقع الأهلي على رأس المجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا والتي تضم كلا من ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، والهلال السوداني والقطن الكاميروني.
واستأنف الأهلي تدريباته اليوم على ملعب التتش بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها الفريق أمس عقب العودة من أسوان.
وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث في الجوانب الفنية الخاصة بالمباراة، وخاض الفريق فقرة بدنية تحت إشراف أندرياس أندويا مخطط الأحمال، قبل تنفيذ الجوانب الخططية.
وأدى رباعي حراسة المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.