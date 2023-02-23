شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفتح مرانه غدًا لوسائل الإعلام ‏لمدة 15دقيقة استعدادا لمواجهة صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الأهلي مرانه الختامي في الساعة الرابعة عصر غدٍ الجمعة على ملعب التتش؛ استعدادا ‏لمباراة صن داونز الجنوب إفريقي التي تقام مساء السبت المقبل على استاد السلام ضمن ‏منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏

وسيتم فتح تدريب الفريق غدا أمام وسائل الإعلام لمدة 15 دقيقة، وفقًا للقواعد المنظمة ‏لبطولة دوري أبطال إفريقيا. ‏

ويقع الأهلي على رأس المجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا والتي تضم كلا من ماميلودي ‏صن داونز الجنوب إفريقي، والهلال السوداني والقطن الكاميروني.‏

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم على ملعب التتش بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها الفريق ‏أمس عقب العودة من أسوان.‏

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث ‏في الجوانب الفنية الخاصة بالمباراة، وخاض الفريق فقرة بدنية تحت إشراف أندرياس أندويا ‏مخطط الأحمال، قبل تنفيذ الجوانب الخططية.‏

وأدى رباعي حراسة المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ‏تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.‏